Сборная Хорватии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу, разгромив Аргентину

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Аргентины не сумела добыть первую викторию на российском чемпионате мира, проиграв команде Хорватии в Нижнем Новгороде со счетом 0:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После ничьей с исландцами (1:1) в первом туре сегодня аргентинцы настраивались только на победу, но у Лионеля Месси и его партнеров ничего не получилось. Хорваты очень грамотно построили оборону и выключили из игры лидеров соперников.

Через 8 минут после начала второго тайма грубейшую ошибку допустил аргентинский голкипер Вильфредо Кабальеро, и Анте Ребич вогнал мяч под перекладину ворот. Аргентинцы бросились сравнивать счет, но на 80-й минуте пропустили контратаку, и капитан хорватов Лука Модрич удвоил перевес своей команды - 2:0. А на второй добавленной минуте Иван Ракитич довел дело до разгрома - 3:0.

Сборная Хорватии набрала 6 очков и вслед за Россией, Уругваем и Францией вышла в 1/8 финала. Второй поединок 2-го тура в предварительной группе D между командами Исландии и Нигерии состоится 22 июня в Волгограде. Турнирное положение: Хорватия - 6 очков (2 матча), Исландия - 1 (1), Аргентина - 1 (2), Нигерия - 0 (1).-0-

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