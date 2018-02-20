Сборная Норвегии вышла в четвертьфинал хоккейного турнира Олимпиады-2018

Во время матча. Фото из социальных сетей

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Норвегии вышли в четвертьфинал олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде плей-офф норвежцы в упорной борьбе обыграли в овертайме соперников из Словении - 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) и пробились в восьмерку сильнейших. В четвертьфинале норвежские хоккеисты сыграют с россиянами.

Ранее хоккеисты США уверенно переиграли команду Словакии - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). В борьбе за выход в квартет соискателей наград американцам предстоит встретиться с чешскими хоккеистами.

Голевой дубль Райана Донато обеспечил хоккеистам США выход в четвертьфинал Олимпиады В первом матче плей-офф олимпийского хоккейного турнира хоккеисты США уверенно обыграли соперников из Словакии - 5:1.

В 15.10 состоятся еще два матча за выход в четвертьфинальную стадию Олимпиады. Хоккеисты Финляндии сыграют с командой Республики Корея и в случае успеха будут соперничать в 1/4 финала с действующими олимпийскими чемпионами - канадцами. Победителя поединка Швейцария - Германия в четвертьфинале ждет встреча со сборной Швеции.

Четвертьфинальные баталии пройдут 21 февраля, полуфиналы намечены на 23 февраля. Матч за бронзу состоится 24 февраля, поединок за олимпийский титул - 25 февраля.-0-