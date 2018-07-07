Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России на своей странице в Twitter обратилась к болельщикам перед матчем ЧМ-2018 по футболу с командой Хорватии.

"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", - написано в сообщении российских футболистов.

Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc — Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.

Футбольное противостояние России и Хорватии пройдет сегодня, 7 июля, в Сочи на стадионе "Фишт". Начало в 21.00.-0-