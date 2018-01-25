25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпийские игры в Пхенчхане. Такую информацию опубликовала пресс-служба ФХР, сообщает БЕЛТА.

В состав вошли 25 игроков: вратари - Василий Кошечкин ("Металлург" Мг), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА); защитники - Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все - СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все - ЦСКА); нападающие - Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все - СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все - ЦСКА), Сергей Мозякин ("Металлург" Мг).

Как сообщалось, решением спецкомиссии МОК Антон Белов, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков и Сергей Плотников не поедут на главные старты четырехлетия.

Россияне перед стартом Олимпиады проведут несколько выставочных матчей. 30 января в Москве они сыграют с командой Беларуси, 4 февраля запланирована игра с московским "Спартаком". Первый матч на олимпийском турнире сборная России проведет с 10 февраля с командой Республики Корея.-0-