Сборная России по хоккею успешно стартовала на ЧМ в Дании

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России по хоккею успешно стартовала на чемпионате мира в Дании, обыграв в первом поединке команду Франции со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде подопечные главного тренера Ильи Воробьева трижды забросили своим оппонентам. Авторами голов стали Кирилл Капризов, Павел Бучневич и Евгений Дадонов. Во вторые 20 минут матча в Копенгагене обилия голов болельщики не увидели. Лишь Кирилл Капризов провел свою вторую шайбу во встрече и увеличил преимущество в счете своей команды - 4:0.

В третьем периоде россияне продолжали доминировать на площадке и устроили разгром французам. Точными бросками отметились Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артем Анисимов.

Очередной матч в группе А чемпионата мира состоится сегодня вечером. Сборная Беларуси начнет свою игру на площадке комплекса Royal Arena в 21.15 с командой Швеции.-0-