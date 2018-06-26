Сборная России сыграет с футболистами Испании в 1/8 финала чемпионата мира

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по футболу определились первые пары участников 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная России, которая заняла второе место в предварительной группе А, 1 июля в поединке за выход в четвертьфинал сыграет на московском стадионе "Лужники" с командой Испании, финишировавшей первой в квартете В. Еще одну пару 1/8 финала составили команды Уругвая и Португалии, которые 30 июня встретятся в Сочи.

Накануне в заключительных матчах группы А россияне крупно проиграли Уругваю - 0:3, а футболисты Саудовской Аравии вырвали волевую викторию у Египта - 2:1. Итоговое положение: Уругвай - 9 очков (разница мячей - 5-0), Россия - 6 (8-4), Саудовская Аравия - 3 (2-7), Египет - 0 (2-6).

Сборная России проиграла Уругваю в 3-м туре футбольного чемпионата мира Хозяева турнира футболисты сборной России в Самаре встречались с командой Уругвая и потерпели поражение 0:3. Два мяча россияне пропустили в течение 23 минут.

В группе В оба заключительных поединка завершились вничью: Испания - Марокко - 2:2, Португалия - Иран - 1:1. Итоговое положение: Испания - 5 (6-5), Португалия - 5 (5-4), Иран - 4 (2-2), Марокко - 1 (2-4). Испанцы опередили португальцев за счет большего количества забитых мячей.

Сборные Испании и Португалии вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу Для испанцев встреча со сборной Марокко началась с конфуза. На 14-й минуте игры они грубо ошиблись в центре поля, и Халид Бутаиб один убежал к воротам Давида де Хеа и открыл счет.

Список лучших бомбардиров ЧМ-2018 сейчас возглавляет англичанин Харри Кейн, который 5 раз поражал ворота соперников. По 4 гола в активе Криштиану Роналду и форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Сегодня заключительные поединки состоятся еще в двух квартетах. Сборная Франции, которая уже обеспечила себе путевку в плей-офф, в последнем матче группы С в 17.00 на поле московского стадиона "Спартак" встретится с Данией. В это же время в Сочи сыграют команды Австралии и Перу. Положение после двух туров: Франция - 6 очков (разница мячей - 3-1), Дания - 4 (2-1), Австралия - 1 (2-3), Перу - 0 (0-2).

Матчи в группе D стартуют в 21.00. В Санкт-Петербурге сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии, а в Ростове-на-Дону встретятся футболисты Исландии и Хорватии. Хорваты уже имеют пропуск в 1/8 финала, а на второй претендуют все остальные команды. Турнирное положение: Хорватия - 6 (5-0), Нигерия - 3 (2-2), Исландия - 1 (1-3), Аргентина - 1 (1-4).

Все сегодняшние встречи будут показаны в прямом эфире телеканалов "Беларусь 2" и "Беларусь 5".-0-