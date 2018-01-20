Сборная США по велоспорту завоевала золото в командной гонке преследования на этапе КМ в Минске

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная США завоевала золотую награду в командной гонке преследования на этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале Дженнифер Валент, Кели Кэтлин, Хло Дигерт, Кимберли Гейст опередили итальянок. Третье место заняла Канада, которая оказалась сильнее Франции. Белорусская велодружина в составе Анастасии Дедиковой, Таисии Носкович, Полины Пивоваровой и Анны Терех заняла восьмое место.

В одной из самых сложных дисциплин - омниуме - белоруска Инна Савенко расположилась на восьмом месте в итоговом протоколе. Спортсменка активно провела заключительную гонку по очкам, много атаковала, однако выше подняться не смогла. Первое место в омниуме заняла голландка Кирстен Вилд, завоевавшая уже вторую золотую награду в Минске. Серебряная медаль у британки Элинор Баркер, бронзу завоевала американка Дженнифер Валент.

Этап Кубка мира по велоспорту на треке на велодроме "Минск-Арены" продолжится до 21 января.-0-