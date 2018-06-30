Сборная Уругвая победила португальцев и сыграет с Францией в 1/4 финала ЧМ по футболу

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Уругвая победила португальцев со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый гол на поле сочинского стадиона "Фишт" был забит на 7-й минуте игры после отличной атаки южноамериканцев. Луис Суарес сделал точную передачу с левого фланга и Эдисон Кавани оставил не у дел всю оборону чемпионов Европы -1:0. До перерыва связка Суарес - Кавани еще несколько раз создала реальные угрозы воротам чемпионов Европы, но мяч в цель не попал. Что касается португальцев, то их лидер Криштиану Роналду был как всегда активен, но оборона уругвайцев была безупречна. Через 10 минут после возобновления игры счет стал равным - розыгрыш углового удара завершился голом защитника португальцев Пепе - 1:1. Ничейный результат держался всего 7 минут, после чего Кавани оформил свой голевой дубль. Пропустив второй мяч, футболисты Португалии владели инициативой, их атаки успехом не увенчались.

В 1/4 финала футболисты Уругвая 6 июля сыграют в Нижнем Новгороде с командой Франции, которая сегодня в драматичном поединке переиграла вице-чемпионов планеты аргентинцев со счетом 4:3. -0-