27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в 1/8 финала чемпионата мира из группы Е, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Москве пятикратные обладатели Кубка мира бразильцы встречались с Сербией и открыли счет на 36-й минуте после удара Паулиньо. Во втором тайме южноамериканцы также играли первым номером, и на 68-й минуте игры Тиаго Силва забил второй гол - 2:0.

В Нижнем Новгороде сборные Швейцарии и Коста-Рики сыграли вничью - 2:2. Итоговое положение: Бразилия - 7 очков (разница мячей - 5-1), Швейцария - 5 (5-4), Сербия - 3 (2-4), Коста-Рика - 1 (2-5).-0-