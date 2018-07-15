Сборные Франции и Хорватии встретятся в финале ЧМ по футболу на московском стадионе "Лужники"

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Франции и Хорватии встретятся сегодня в финале чемпионата мира по футболу на московском стадионе "Лужники", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Решающий матч за золотые награды чемпионата начнется в 18.00. Встречу будет обслуживать судейская бригада из Аргентины во главе с Нестором Питаной.
Шансы на победу французов оцениваются выше, чем у соперников. Специалисты отдают предпочтение подопечным Дидье Дешама из-за надежной линии защиты и средней линии, из-за чего их оппонентам не всегда успешно удается развивать свои атаки. Особое внимание в предстоящем матче в Москве будет уделено лидерам французов Антуану Гризманну и Килиану Мбаппе, которые забили большую часть голов своей команды.
Хорваты в финале постараются эффективно использовать фланги, через которые им удается организовывать результативные атаки. В центре поля главную роль будет играть полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, от передач которого зависит атакующая линия команды главного тренера Златко Далича.
Ранее футболисты Франции и Хорватии на чемпионате мира встречались 20 лет назад в 1998 году. В полуфинале домашнего мундиаля французы оказались сильнее - 2:1, а хорваты по итогам турнира заняли третье место. В 2018-м в Москве команда Франции может повторить свой успех, тогда как балканская дружина впервые вышла в финал чемпионата.
В матче за бронзовые награды турнира 14 июля в Санкт-Петербурге встретились сборные Бельгии и Англии. Благодаря голу в каждом из таймов (авторами забитых мячей стали Тома Менье и Эден Азар - 2:0) бельгийцы впервые в своей истории заняли третье место.-0-
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