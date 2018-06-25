Сборные Испании и Португалии вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Испании и Португалии вышли в 1/8 финала чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Португальцы в игре с Ираном полностью владели инициативой, и в самом конце первого тайма Рикарду Куарежма открыл счет. Во второй половине европейцы могли увеличить свое преимущество, но на 53-й минуте капитан португальской команды Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Зато уже в добавленное время это сделал иранский форвврд Карим Ансарифард, сравнявший счет - 2:2.

Для испанцев встреча со сборной Марокко началась с конфуза. На 14-й минуте игры они грубо ошиблись в центре поля, и Халид Бутаиб один убежал к воротам Давида де Хеа и открыл счет. "Красная фурия" отыгралась очень быстро - уже через 5 минут Андрес Иньеста выдал точный пас Иско, который сделал счет 1:1. Во втором тайме обе команды много атаковали, и на 81-й минуте Юссеф Эн-Несири во второй раз вывел африканцев вперед - 2:1. В оставшееся время испанцы приложили максимум усилий, чтобы вновь отыграться и добились своего на первой компенсированной минуте после красивого удара Иаго Аспаса - 2:2.

Итоговое положение команд в группе В: Испания - 5 очков (разница мячей - 6-5), Португалия - 5 (5-4), Иран - 4 (2-2), Марокко - 1 (2-4).

Таким образом, в 1/8 финала сборная Испании встретится с командой России, которая заняла 2-е место в квартете А. Футболисты Португалии сыграют с Уругваем, который финишировал выше россиян.-0-