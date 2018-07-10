Семь белорусских экипажей примут участие в ЧМ по вертолетному спорту в Минске

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь белорусских экипажей примут участие в 16-м чемпионате мира по вертолетному спорту, который пройдет на базе Минского аэроклуба ДОСААФ имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца с 23 по 29 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ДОСААФФ.

В состав национальной команды вошли самые именитые спортсмены оборонного общества: мастера спорта международного класса Андрей Рогонов, Владимир Бугаев, Никита Лаптев, Владимир Стриенок, Антон Данченко, Александр Грищенко, Алексей Мочанский. Женская команда представлена двумя экипажами. Командир первого экипажа Софья Куршубадзе, летчик-оператор Анастасия Короткевич. Командир второго экипажа Анна Рогожинская, летчик-оператор Марина Конюшевская.

В команде собраны экипажи Витебского и Минского аэроклубов ДОСААФ, а также федерации авиационного спорта.

О своем участии в чемпионате мира в Минске подтвердили команды из Австрии, Великобритании, Германии, Китая, Польши, России и Украины. Команды Чехии и Швейцарии будут выступать в качестве наблюдателей.

Основные соревнования будут проходить на аэродроме Боровая. Все участники будут состязаться в выполнении четырех упражнений: "Навигация", "Параллельный полет на точность", "Параллельная развозка грузов" и "Параллельный слалом". Национальные команды выступают на двух типах вертолетов: Ми-2 и Робинсон-44.

Во время чемпионата мира на аэродроме Боровая 28 и 29 июля пройдет ежегодный авиационный фестиваль #ПРОНЕБО. Посетители увидят более 30 летательных аппаратов - от аэростатов до самолетов. Самыми зрелищными в программе чемпионата обещают стать вертолетные гонки.

Как подчеркнули в ДОСААФ, Беларусь получила право на проведение соревнований благодаря высоким достижениям в развитии авиационных видов спорта, наличию современной базы и квалифицированных специалистов. Президент международной вертолетной комиссии (CIG FAI) Жак Берло, изучая возможности проведения турнира в Минске во время тест-чемпионата мира в 2017 году, лично посетил соревнования на аэродроме в Боровой и дал им высокую оценку.

Организаторами чемпионата мира по вертолетному спорту выступают ДОСААФ Беларуси и Белорусская федерация авиационного спорта.-0-