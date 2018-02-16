Семь комплектов наград разыграют участники зимней Олимпиады в Пхенчхане

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники зимних Олимпийских игр в Пхенчхане сегодня разыграют 7 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Медальные надежды белорусов связаны с фристайлом. В финале состязаний по лыжной акробатике выступят две белорусские спортсменки - олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер и ее молодая коллега Анна Гуськова. Начало решающих попыток - в 14.00 по минскому времени.
Белорусская конькобежка Марина Зуева выйдет на старт дистанции 5000 м. В соревнованиях горнолыжников в супергиганте примет участие Юрий Данилочкин, в женском слаломе выступит Мария Шканова. Лыжники Михаил Семенов, Юрий Астапенко и Александр Воронов пройдут 15-километровую дистанцию свободным стилем.
Без белорусов будут разыграны награды в соревнованиях по сноуборду и скелетону.-0-
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