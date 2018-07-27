Сербка Ольга Данилович сыграет с Александрой Саснович в 1/2 финала на турнире в Москве

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербская теннисистка Ольга Данилович будет соперницей белоруски Александры Саснович в полуфинале турнира Moscow River Cup в российской столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале 17-летняя Данилович, занимающая 187-е место в мировом рейтинге, сенсационно победила десятую ракетку планеты Юлию Гергес из Германии в двух сетах - 6:3, 6:3.

Александра Саснович должна была встретиться с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой, но она снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

Еще в одном четвертьфинале сыграют российские теннисистки Валентина Ивахненко (199-й номер рейтинга WTA) и Анастасия Потапова (204). Победитель их встречи в полуфинале выходит на победителя германско-словенского противостояния - Лаура Зигемунд (217) - Тамара Зиданшек (90).

Полуфиналы состоятся 28 июля, решающий поединок московского турнира пройдет в воскресенье, 29 июля.-0-