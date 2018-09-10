Сербский теннисист Новак Джокович в третий раз в карьере выиграл US Open

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серб Новак Джокович в третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале четвертого турнира в сезоне турнира серии "Большого шлема" он был сильнее аргентинца Хуана Мартина дель Потро - 6:3, 7:6, 6:3. Новак Джокович справился с мощной подачей соперника и допустил минимум ошибок во время матча в Нью-Йорке. Для серба эта третья победа в карьере в Открытом чемпионате США. Ранее он выигрывал US Open в 2011 и 2015 годах. В текущем сезоне Новак праздновал успех на Уимблдоне в Лондоне.

Хуан Мартин дель Потро и Новак Джокович. Фото организаторов турнира

В женском парном разряде победил австралийско-американский дуэт Эшли Барти/Коко Вандевеге. В решающем поединке теннисистки были сильнее Кристины Младенович (Франция) и Тимеи Бабош из Венгрии - 3:6, 7:6, 7:6. В женском одиночном разряде чемпионкой стала Наоми Осака, сенсационно переигравшая Серену Уильямс из США.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США составил $53 млн.-0-