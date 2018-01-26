Серебряный призер "Дакара-2018" Вязович планирует принять участие в ралли-спринте Кубка Беларуси

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер "Дакара-2018" Cергей Вязович планирует принять участие в ралли-спринте первого этапа Кубка Беларуси. Об этом рассказал в пресс-центре БЕЛТА пилот, занявший в общем зачете гонки второе место.

Сергей Вязович много лет также увлекается раллийными гонками на легковых автомобилях в ДОСААФ и является трехкратным чемпионом Беларуси, впервые завоевав почетный трофей в 2011 году. После небольшого отдыха автогонщик собирается пересесть на легковой автомобиль. "В феврале запланирован первый этап в Гомеле. Думаю принять в нем участие. Ведь в команду "МАЗ-СПОРТавто" пришел из ралли для легковушек. Когда узнал в 2012 году, что мазовцы проехали "Дакар", вскоре уже стоял в приемной директора. Ранее работал на заводе и очень хотел помочь команде", - рассказал он.

Журналисты также поинтересовались насколько доступно занятие автоспортом для детей. "Не буду скрывать это очень затратный вид. Даже картинг для ребят сейчас дорогое удовольствие, только секции и помогают развиваться. К примеру, в профессиональном ралли я смог принять участие только в 30 лет. Мазовская команда, которую поддерживает завод более чем на 50%, также нуждается в серьезной поддержке партнеров. Это необходимо, чтобы удержаться на тех позициях, которые у нас уже есть", - отметил Сергей Вязович.

По итогам 40-го "Дакара" белорусский экипаж в составе Сергея Вязовича, штурмана Павла Гаранина и механика Андрея Жигулина занял второе место, опередив опытные коллективы автомобильных гигантов MAN, Tatra, Iveco. Пилоты Александр Василевский и Алексей Вишневский заняли 13-е и 14-е места соответственно.

Белорусские гонщики участвовали в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автомобильный завод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основной целью было войти в число сильнейших экипажей, чего и удалось достичь. Марафон в этом году прошел по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность маршрута составила около 9 тыс. км, из них скоростных участков - около 3,5 тыс. км.-0-

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