Серебро Дарьи Домрачевой поможет юным спортсменам СДЮШОР "Фаворит"

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, ставшая серебряным призером в Пхенчане-2018, решила, кому будет оказана поддержка в рамках проекта "Олимпийский выбор" Президентского спортивного клуба. Это Гродненская межрайонная СДЮШОР профсоюзов "Фаворит", сообщили БЕЛТА организаторы акции.

После завершения своей "серебряной" гонки Дарья поблагодарила всех, кто поддерживал ее, но отметила, что особо ее и подруг по олимпийской команде вдохновил ролик, который подготовили учащиеся спортшколы "Фаворит". Именно туда Президентский спортивный клуб, согласно пожеланию пятикратного призера Олимпийских игр, и направит материальную помощь в размере Br10 тыс.

Дарья Домрачева завоевала олимпийское серебро в масс-старте Белоруска могла бы побороться и за золото, но на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и была вынуждена пробежать штрафной круг.

Дарья Домрачева уже принимала участие в проекте. Выиграв три золота в Сочи-2014, она сделала свой выбор в пользу Минской СДЮШОР №1 БФСО "Динамо", Плещеницкой государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва и Сенненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, в которой занималась еще одна белорусская биатлонистка Ирина Кривко.

Первой свой выбор после завоевания олимпийского золота Игр-2018 сделала фристайлистка Анна Гуськова. Адресатом для материальной помощи от Президентского спортивного клуба в размере Br15 тыс. стал Республиканский центр олимпийского резерва по фристайлу.

"Олимпийский выбор" - совместный масштабный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в Беларуси. Проходит с 2012 года. В рамках проекта Президентский спортивный клуб предоставляет право каждому чемпиону и призеру Олимпийских игр выбрать детско-юношескую спортивную школу или другое специализированное учреждение для оказания безвозмездной (спонсорской) помощи с целью укрепления материально-технической базы, организации, проведения и участия в различных соревнованиях. Сумма поддержки зависит от результата спортсмена или команды. В этом году она составляет - Br15 тыс. за первое место, Br10 тыс. - за второе, Br7,5 тыс. - за третье.

До финиша Олимпиады еще неделя и у белорусских атлетов есть шанс отличиться и помочь воспитанникам спортивных школ.-0-