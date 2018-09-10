Серена Уильямс оштрафована за нарушение правил поведения в финале US Open

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс оштрафована на $17 тыс. за недисциплинированное поведение во время финального поединка Открытого чемпионата США против японки Наоми Осаки. Об этом сообщает Би-Би-Си.
В ходе финального матча 36-летняя американка трижды нарушила правила поведения. Из общей суммы взыскания $4 тыс. составил штраф за подсказку тренера, $3 тыс. - за сломанную спортсменкой в сердцах ракетку, $10 тыс. - за оскорбление судьи.
Уточняется, что $17 тыс. будут вычтены из призовых выплат теннисистки. За участие в финале US Open Серена Уильямс должна получить $1,85 млн.
Серена Уильямс - одна из самых титулованных спортсменок мира, 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде - поскандалила с судившим матч Карлосом Рамосом, назвав его вором и даже отказавшись пожать ему руку по окончании игры.
Японская теннисистка Наоми Осака победила в финале Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4 и впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат США.-0-
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