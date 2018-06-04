Серена Уильямс снялась с матча против Марии Шараповой

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису против российской спортсменки Марии Шараповой, которая теперь выступит в 1/4 финала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на L`Equipe.

Отмечается, что американка снялась из-за повреждения руки.

Встреча между Уильямс и Шараповой должна была состояться сегодня.

Ранее, 2 июня, Серена Уильямс в матче третьего круга турнира обыграла немку Юлию Гёргес, посеянную на соревнованиях под 11-м номером. Мария Шарапова 2 июня обыграла шестую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.-0-