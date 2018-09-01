Сергей Корниленко принес победу "Крыльям Советов" над футболистами "Анжи"

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Сергей Корниленко помог футболистам "Крыльев Советов" победить "Анжи" в домашнем матче 6-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Самаре прошла с преимуществом хозяев поля, но они никак не могли распечатать ворота махачкалинцев. Только за 7 минут до финального свистка победу "Крыльям Советов" принес 35-летний белорус, вышедший на поле на 73-й минуте игры - 1:0. Это первый гол Сергея Корниленко в нынешнем сезоне премьер-лиги. После 6 встреч у самарского клуба 7 очков и 7-я позиция в турнирной таблице.

Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко принимает сегодня футболистов "Урала" из Екатеринбурга. Действующий чемпион России московский "Локомотив" сыграет в гостях у "Краснодара", за который играет белорусский защитник Александр Мартынович.-0-