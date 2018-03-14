Сергей Румас не будет через год выставлять свою кандидатуру на пост главы АБФФ

14 марта, Минск /Игорь Хадасевич - БЕЛТА/. Нынешний глава АБФФ Сергей Румас подтвердил, что не будет через год выставлять свою кандидатуру на пост главы АБФФ. Об этом он заявил журналистам после окончания работы отчетной конференции ассоциации "Белорусская федерация футбола", передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас еще раз отметил, что это решение принял давно и не собирается вновь претендовать на пост председателя на отчетно-выборной конференции в 2019 году. Говоря о возможных преемниках на этом посту, Сергей Румас сказал, что их несколько, причем не только известные в футбольном мире люди, например Юрий Курбыко, но и другие персоны.

Глава АБФФ выразил надежду, что минский стадион "Динамо" будет введен в строй, как и планируется, летом этого года. И в связи с этим он рассчитывает, что футбольная сборная Беларуси вернется в Минск и будет проводить свои матчи, не покидая пределов столицы. Что касается строительства нового Национального стадиона, то пока здесь нет свежей информации. По словам Сергея Румаса, китайские партнеры, которые выразили заинтересованность в этом проекте, больше контактируют с различными службами Мингорисполкома, в частности, по проблемам землеотвода и прочим техническим вопросам.-0-