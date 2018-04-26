Сергей Тутмин отстранен от тренерской деятельности после обвинений биатлонистки в домогательствах

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин, которого обвинила в домогательствах 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева, уволен и отстранен от тренерской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

Отмечается, что Министерство спорта Московской области обеспечит биатлонистке поддержку, защиту от давления, а также все условия для продолжения тренировок и подготовки к соревнованиям.

Как сообщил Роман Терюшков, 17-летняя спортсменка обратилась к нему в марте 2018 года и рассказала о том, что Сергей Тутмин предлагал ей свое покровительство и перспективы в сборной в обмен на определенное отношение с ее стороны.

"В начале месяца началась проверка по этому случаю, которая завершится 30 апреля. Тренер Тутмин уволен и отстранен от тренерской деятельности, не исключаю, что по результатам проверки статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную. Уголовную ответственность тренера тоже нельзя исключать, результаты проверки будут направлены в прокуратуру", - сообщил министр.

"Так как случай вопиющий, мы проводим проверку всех подведомственных учреждений совместно со спортивными федерациями для недопущения подобных случаев впоследствии. Ее результаты будут известны к 1 июня нынешнего года. Важно, чтобы все, кому что-либо известно о подобном поведении спортивных педагогов в учреждениях Московской области, сразу обращались к нам, мы открыты для всех и бояться не стоит", - добавил Роман Терюшков.-0-