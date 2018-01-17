Белорус Сергей Вязович выиграл 11-й этап "Дакара"

Белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" занял первое место по результатам 11-го этапа марафона "Дакар-2018". Команда Сергея Вязовича финишировала с результатом 5 часов 14 минут 10 секунд.
На второй строчке оказался аргентинский экипаж на "Ивеко" Федерико Вильягре с результатом 5 часов 15 минут 34 секунды. Он же вышел на первое место в общем зачете грузовиков.
Третьим стал экипаж Дмитрия Сотникова (Россия) из команды "КАМАЗ-Мастер". За ними со значительным отставанием финишировал потерявший много времени из-за поломки автомобиля однокомандник Эдуард Николаев, уступивший первое место в генеральном зачете.
Белорусский экипаж стал третьим в общем зачете.
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