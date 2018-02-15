Сероносова: необходимо уметь грамотно распределить силы на дистанции

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Необходимо уметь грамотно распределить силы на дистанции. Такое мнение высказала после спринтерской гонки на 10 км на зимних Играх в Пхенчхане белорусская лыжница Полина Сероносова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Больше удаются спринтерские дистанции, а на дистанции 10 км первый круг у меня не получился, затем разбежалась, как у нас говорят, накатила, но время прохождения дистанции оставляет желать лучшего (28 мин. 22,8 сек.). Немного тактически ошиблась, необходимо уметь грамотно распределить силы на всю дистанцию. Трасса здесь достаточно сложная, поэтому от старта старалась сохранить энергию", - отметила Полина Сероносова.

Белорусские лыжницы в гонке на 10 км вольным стилем не попали в 20 лучших. Юлия Тихонова завершила выступление на 40-м месте, Полина Сероносова - 48-я, Валентина Каминская - 70-я. Победительницей Олимпиады на этой дистанции стала норвежка Рагниль Хага.-0-