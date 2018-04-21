"Шахтер" и "Строитель" проведут очередные матчи финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по волейболу

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" и минский "Строитель" сыграют очередные матчи финала плей-офф чемпионата Беларуси по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба лидера турнира уже провели две игры в Солигорске. Первый поединок остался за минчанами (3:0), второй - за "горняками" (3:0). Счет в серии до трех побед - 1:1. Лидерами нападения в составе "Строителя" стали финский нападающий Никлас Сеппанен и диагональный Сергей Окулич, у "Шахтера" - нападающий Андрей Радюк (в прошлом году переехал в Солигорск из Минска) и блокирующий Вячеслав Шмат.

В Минске клубы проведут матчи на площадке спорткомплекса МАПИД. 21 апреля игра начнется в 17.00, а 22 апреля - в 12.00.

Минский "Строитель" является семикратным чемпионом Беларуси. "Шахтер" впервые завоевал золотые медали, победив в прошлом сезоне столичную команду.

Главный тренер солигорского клуба и национальной сборной Виктор Бекша перед встречами в Минске отметил, что в финале без риска не обойтись. "В солигорских матчах хватало ошибок у обеих команд, но недочеты были вызваны желанием усложнить действия друг другу. Игрокам необходимо быть точнее, хотя, понимаю их, без риска в решающих матчах не обойтись", - сказал Виктор Бекша.-0-