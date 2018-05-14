"Шахтер" в 11-й раз выиграл чемпионат Украины, "Ювентус" взял 34-й титул в Италии

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты донецкого "Шахтера" за тур до финиша чемпионата Украины обеспечили себе золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 31-го тура донецкая команда победила в Харькове "Верес" из Ровно со счетом 1:0 и, набрав 75 очков, стала недосягаемой для киевского "Динамо". Киевляне, которых тренирует белорус Александр Хацкевич, с тем же минимальным результатом одолели луганскую "Зарю" и остались на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 70 зачетных баллов. Для "Шахтера" это 11-й чемпионский титул в истории и второй подряд. Судьба бронзовых медалей решится в заключительном туре 19 мая после матча в Полтаве, где местный клуб "Ворскла" встретится с еще одним претендентом на 3-е место "Зарей".

В Италии в седьмой раз кряду чемпионом стал туринский "Ювентус". Свое 34-е в истории скудетто футболисты "Старой синьоры" обеспечили себе в предпоследнем, 37-м туре серии А, сыграв вничью в гостях у "Ромы" - 0:0. В активе "Ювентуса" 92 очка, у обладателя серебра "Наполи" 88 баллов, на бронзу претендуют столичные "Рома" (74 очка) и "Лацио" (72).-0-