Шапиро решил подать в отставку с поста председателя ФХБ

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семен Шапиро принял решение подать в отставку с поста председателя ассоциации "Федерация хоккея Беларуси". Об этом он заявил во время отчетной конференции федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Семен Шапиро отметил, что новым руководителем белорусского хоккея должен стать профессионал, который хорошо разбирается в этом виде спорта.

Председателем ФХБ избран Геннадий Савилов Конференция ФХБ приняла единогласное решение в результате голосования.

Одна из причин решения об отставке - неудовлетворительные результаты национальной и молодежной сборных на чемпионатах мира. В ходе конференции Семен Шапиро отчитался о проделанной работе, рассказал, какие изменения произошли в детском хоккее, чемпионате Беларуси.-0-