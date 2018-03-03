3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть комплектов наград разыграны в первый день республиканских соревнований "Снежный снайпер", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом году организатором удалось приблизить турнир к мировым стандартам. Ребята, которые вышли на заснеженную лыжную трассу в спорткомплексе "Раубичи", смогли ощутить весь накал борьбы, присущий крупным международным соревнованиям.

В спорткомплексе "Раубичи" состоялось открытие республиканских соревнований "Снежный снайпер" В первый день будут определены сильнейшие в спринте в трех возрастных группах (младшая, средняя и старшая), а 4 марта состоятся смешанные эстафеты.

Завершали соревновательную программу в первый день "Снежного снайпера" юные биатлонисты в старшей возрастной группе. В состязаниях мальчиков не было равных представителям Могилевского региона, которые заняли весь пьедестал почета. Чемпионом соревнований стал Евгений Волков, серебряную награду завоевал Глеб Близняков, бронзовая награда на счету Антона Вдовенко.

В соревнованиях среди девушек лучшей стала Полина Быкадорова (Минск), второе место заняла Ольга Порубова (Минская область), а бронзовую награду выиграла Нина Снытко из Могилевской области.

Ранее в спорткомплексе определились победители у мальчиков и девочек в младшей и средней возрастных группах. Всего в первый день было разыграно шесть комплектов наград.

Определены первые победители и призеры республиканских соревнований "Снежный снайпер" В соревнованиях среди мальчиков наиболее быстрым и метким оказался Егор Скороходов из Минска, представитель Витебской области Роман Лабецкий занял второе место, Никита Горбачев (Могилевская область) стал третьим.

На протяжении сегодняшнего дня в "Раубичах" болельщикам не приходилось скучать. Кроме наблюдателей за борьбой на лыжной трассе и огневом рубеже, они могли стать и участниками в различных конкурсах. Организаторы предусмотрели и пункты обогрева для любителей биатлона, а наиболее активные зрители могли скатиться на тюбингах с горы, подкрепить свои силы в многочисленных точках питания.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный этап "Снежного снайпера" Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - один из самых масштабных и успешных проектов клуба.

Республиканские соревнования "Снежный снайпер" продолжатся 4 марта смешанными эстафетами в трех возрастных группах. В воскресенье одновременно с биатлоном состоятся чемпионат Беларуси по фристайлу в лыжной акробатике, на этих соревнованиях ожидается присутствие олимпийских чемпионов Анны Гуськовой, Аллы Цупер и Антона Кушнира.

Праздник зимнего спорта в предстоящее воскресенье в "Раубичах" обещает стать еще более ярким.

Организаторами соревнований "Снежный снайпер" выступают республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии учреждения "Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов", Мингорисполком и Миноблисполком.-0-

Фото Оксаны Манчук.