Шесть медалей завоевала женская сборная Беларуси по борьбе на ЧЕ в России

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть медалей завоевала женская сборная Беларуси по борьбе на чемпионате Европы в российском Каспийске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во второй соревновательный день две белоруски вышли в финалы, но добиться успеха в решающих поединках им не удалось. Ванесса Колодинская в весовой категории до 53 кг уверенно провела все свои поединки на пути к финалу, а в борьбе за золотую награду уступила Стальвире Оршуш из России. В категории до 72 кг Анастасия Зименкова вела в ходе финального поединка со счетом 2:1 с опытной шведской спортсменкой Анной Дженни Франссон, но пропустила несколько приемов соперницы, а под занавес поединка белоруска рискнула в атаке, но не справилась с контрвыпадом и уступила на туше.
Бронзовыми призерами чемпионата Европы в составе белорусской сборной стали Василиса Марзалюк (76 кг), Кристина Федорашко (65 кг) и Вероника Иванова (62 кг).
Как сообщалось, чемпионкой Европы в категории до 55 кг днем ранее стала белоруска Ирина Курочкина.
Континентальный форум лучших борцов Старого Света продолжится в Каспийске 5 и 6 мая, когда будут определены победители и призеры в вольном стиле.-0-
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