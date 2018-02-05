Шесть наград завоевали белорусские борцы на международном турнире в Загребе

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть наград завоевали белорусские борцы на международном турнире категории Гран-при, который завершился в Загребе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале весовой категории 130 кг представитель белорусской команды Иосиф Чугошвили оказался сильнее Рамазана Сари из Турции. На высшую ступень пьедестала почета также поднялся Казбек Килов, который в категории 77 кг был сильнее хорвата Доминика Этлингера.
Еще три белорусских атлета стали серебряными призерами. Виктор Сосуновский (весовая категория 82 кг) уступил в решающей схватке Божо Старчевичу из Хорватии, Максим Кажарский (60 кг) не смог справиться в финале с Виргилом Мунтяну из Румынии, Сергей Стародуб (97 кг) проиграл Адаму Варге из Венгрии. Бронзовой награды турнира в этой же категории (97 кг) удостоился белорус Александр Грабовик.
Главным стартом в первой половине сезона 2018 года для белорусских борцов станет чемпионат Европы, который в конце апреля пройдет в российском Каспийске.-0-
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