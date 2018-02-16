Шканова планирует выступить на четвертой для себя зимней Олимпиаде

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская горнолыжница Мария Шканова заявила корреспонденту БЕЛТА, что в будущем планирует выступить на четвертой для себя зимней Олимпиаде.

Сегодня в своей коронной дисциплине - слаломе - в Пхенчхане она показала 28-й результат и смогла войти в число 30 лучших. "Вторая попытка получилась хорошо, хотя первой стартовать всегда непросто, но скорость прохождения дистанции, техника были неплохими. Хотя в целом мой второй старт в слаломе получился немного сумбурным, так как опаздывала к нему. Обычно более спокойно подхожу к выступлению. Вдобавок в Корее надо уметь приспособиться к снегу. Он здесь отличается от того, что в Европе. При вираже лыжи теряют скорость, снег очень жесткий, надо аккуратно, а я люблю резкие повороты, но справилась. Удалось повысить свой результат по сравнению с Сочи, где я была 29-й в слаломе. В текущем сезоне это моя самая высокая позиция в этой дисциплине", - отметила Мария Шканова.

Шведская горнолыжница Хансдоттер завоевала золотую медаль в слаломе, белоруска Шканова - 28-я После первой попытки чемпионка Игр занимала вторую позицию, но в повторной попытке сумела улучшить свое время, показав в сумме результат 1 мин. 38,63 сек. Второе место заняла швейцарка Венди Холденер - 1 мин. 38,68 сек.

По мнению горнолыжницы, в Беларуси можно развивать этот вид спорта. "Есть неплохие базы в Силичах, Логойске. Для юношей, юниоров они вполне подходят для подготовки в слаломе. Однако для более высокого результата, конечно, надо готовиться на профессиональных, более длинных склонах. Трассу слалома легко подготовить по сравнению с другими дисциплинами в горнолыжном спорте, но и конкуренция в нем самая высокая", - добавила спортсменка.

Мария Шканова, для которой это уже третья Олимпиада в составе сборной Беларуси, планирует выступить в слаломе и на Играх в Пекине в 2022 году. Ближайшее старты после Игр в Пхенчхане она проведет в Германии на Кубке мира и в России.-0-