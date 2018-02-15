Шканова: старалась сохранять скорость и не допускать ошибок

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская горнолыжница Мария Шканова прокомментировала пресс-службе НОК свое выступление в гигантском слаломе на склонах горнолыжного комплекса Енпхен, сообщает БЕЛТА.
"Удовлетворена прохождением дистанции. Отмечу, что уже после первой попытки почти полтора десятка спортсменок сошли. Я старалась сохранять скорость и не допускать ошибок, но не все получилось идеально. Трасса в Пхенчхане в гигантском слаломе сложнее, чем на предыдущих Олимпиадах. В Ванкувере, Сочи и на Универсиаде-2017 в Алматы, где успешно выступила, склоны были проще", - рассказала Мария Шканова, которая представляет Беларусь в горных лыжах уже на третьей Олимпиаде.-0-
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