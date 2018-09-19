Шуневич: изменений в штатном расписании ХК "Динамо-Минск" не будет

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких изменений в штатном расписании ХК "Динамо-Минск" в ближайшее время не будет. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 5" в программе "Спорт-кадр" председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

"Команда играет неплохо и уверенно. Намного сильнее, чем в прошлом сезоне. Неудачный старт объясним рядом причин. Мне бы тоже хотелось больше побед. Мы сделали выводы из предыдущих матчей с подготовленными соперниками. Никаких изменений в штатном расписании и по персоналиям не будет в ближайшее время. Будем усиливать игру. Уверен, что победы будут, и в ближайшее же время. Команда к этому готова и физически, и морально", - отметил Игорь Шуневич.

Как сообщалось, в СМИ на текущей неделе активно обсуждались возможные изменения в тренерском штабе "зубров" из-за неудачного старта команды в чемпионате КХЛ, выдвигалась кандидатура Олега Знарка в качестве главкома динамовцев. Однако все изменения Игорь Шуневич опроверг.

Олег Знарок прокомментировал информацию о переговорах с ХК "Динамо-Минск" В телефонном разговоре с журналистами Олег Знарок отметил, что "разговоры идут". В минском "Динамо" информацию о ходе переговоров с Олегом Знарком не комментируют.

Минское "Динамо" в стартовавшем сезоне КХЛ одержало две победы (над "Спартаком" и "Локомотивом") в семи проведенных матчах. Следующую игру зубры проведут 20 сентября в Череповце с "Северсталью".-0-