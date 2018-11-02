Шуневич о ситуации в хоккее: мы вправе требовать результата

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорь Шуневич на встрече с хоккеистами накануне матча с "Барысом" заявил, что от результата этой игры и выездного поединка в Сочи во многом будут зависеть ближайшие действия руководства клуба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.
"Стратегия развития клуба нами сформулирована и будет воплощаться в жизнь в ближайшее время, в том числе в виде некоторых кадровых решений, новым генеральным директором Дмитрием Басковым, - отметил Игорь Шуневич. - Все, о чем я говорил на недавней встрече с вами, вскоре найдет отражение в конкретных действиях. Не скрою, это будет оценка труда каждого - от главного тренера до игроков команды. Сегодняшнее положение дел таково, что мы вправе требовать иного результата. Хочу пожелать удачи в завтрашнем матче с "Барысом". От результата этой игры и выездного поединка в Сочи во многом будут зависеть наши ближайшие действия".
После 23 матчей в чемпионате КХЛ минское "Динамо" с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.-0-
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