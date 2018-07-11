Шуневич: задача у хоккеистов "Динамо-Минск" в новом сезоне в КХЛ - выход в плей-офф

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача у хоккеистов "Динамо-Минск" в новом сезоне в КХЛ - выход в плей-офф. Об этом заявил сегодня председатель наблюдательного совета клуба, министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич на встрече с тренерским штабом минчан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Анатолий Курилец и тренеры команды ознакомили Игоря Шуневича с готовностью игроков к сезону, доложили о работе, проделанной по каждому направлению. "В этот раз нам удалось избежать прошлогодних ошибок. Состав к началу сборов практически сформирован. До первых спаррингов его пополнят еще несколько игроков, переговорный процесс с которыми активно ведется. Радует, что в "Динамо" пришли несколько молодых хоккеистов: с ними мы связываем будущее нашего клуба и всего белорусского хоккея. В этом сезоне мы заключили пробные соглашения с рядом игроков национального первенства, которым хотим дать шанс доказать свою состоятельность на более высоком уровне", - отметил Игорь Шуневич.

Главный тренер "зубров" Горди Дуайер и его помощники рассказали Игорю Шуневичу о том, какую игру "Динамо-Минск" собирается демонстрировать в сезоне 2018/19. Игорь Шуневич подчеркнул, что у игроков и тренеров "зубров" есть долг перед болельщиками за прошлый сезон, в котором команда не оправдала их ожиданий, чему были как субъективные, так и объективные причины. "Проанализировав выступление команды, могу сказать, что ключевой фактор успеха - стабильность. У нас были взлеты, скажем, победы над СКА и магнитогорским "Металлургом", но были и падения. В будущем надо постараться их исключить. Главная задача на сезон у нас одна - выход в плей-офф Кубка Гагарина. Этого от нас ждет руководство и болельщики. Считаю, мы должны справиться. Состав сформирован боеспособный, финансовое положение клуба стабильное, обеспечены все условия для плодотворной работы. Теперь дело за вами", - сказал Игорь Шуневич.

Команда под руководством Горди Дуайера начнет подготовку к сезону в спорткомплексе "Раубичи". 2 августа динамовцы сыграют в Минске товарищеский матч с новосибирской "Сибирью". После этого отправятся на Кубок губернатора Нижегородской области, а затем - на традиционный турнир Кубок ЛЖД в Риге.

Минское "Динамо" в чемпионате КХЛ стартует выездной встречей с казанским "Ак Барсом" 3 сентября, далее 5 сентября подопечные Горди Дуайера сыграют в Нижнем Новгороде с "Торпедо", а 7 сентября - с нижнекамским "Нефтехимиком". Как сообщалось, первый домашний матч в "Минск-Арене" динамовцы проведут 10 сентября против финского "Йокерита".-0-