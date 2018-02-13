Шведская лыжница Стина Нильссон выиграла спринтерскую гонку на Олимпиаде-2018

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Шведская лыжница Стина Нильссон стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном спринте классическим стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале победительница показала результат 3 мин. 03,84 сек. Серебро завоевала норвежка Майкен Каспрерсен Фалла (+3,03 сек.), бронза досталась россиянке Юлии Белоруковой (+3,37 сек.).
Представительницы Беларуси Анастасия Кириллова, Валентина Каминская, Юлия Тихонова и Полина Сероносова выступили неудачно, не преодолев даже первый квалификационный барьер.
В мужском классическом спринте белорусский лыжник Александр Воронов успешно прошел первый квалификационный раунд, попав в число 30 четвертьфиналистов. Однако в своей гонке за выход в полуфинал занял лишь 5-е место и завершил выступление в этой дисциплине.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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