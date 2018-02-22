Шведский горнолыжник Мюрер завоевал золото на ОИ в слаломе, Данилочкин - 33-й

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Шведский горнолыжник Андре Мюрер завоевал золотую награду на Олимпийских играх в Республике Корея в слаломе. Белорус Юрий Данилочкин завершил выступление на 33-м месте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сумме двух попыток победитель показал результат - 1 мин. 38,99 сек. Серебряную награду в этой дисциплине завоевал швейцарец Рамон Ценхойзер, который после девятого времени после первой попытки, сумел улучшить свой результат и отстал от шведа на 0,34 сек. Третье место занял австриец Михаэль Матт - +0,67 сек.

Рамон Ценхойзер, Андре Мюрер и Михаэль Матт. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Лидировавший после первой попытки норвежец Хенрик Кристофферсен не смог справиться с дистанцией в ходе второго спуска. Потерпел неудачу и двукратный чемпион текущих зимних Игр австриец Марсель Хиршер.

Белорус Юрий Данилочкин завершил выступление на 33-м месте, уступив Андре Мюреру 13,16 сек. по сумме двух попыток.

Золотая медаль в слаломе для Швеции стала пятой на зимних Играх, предыдущие четыре награды высшей пробы выиграли для этой скандинавской дружины женщины.-0-