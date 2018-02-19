Швейцарец Роджер Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарец Роджер Федерер в возрасте 36 лет и 6 месяцев возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), став самым возрастным лидером рейтинга в истории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ATP.

Роджер Федерер 18 февраля стал победителем турнира ATP в Роттердаме, при этом первое место в рейтинге ему гарантировал уже выход в полуфинал этих соревнований.

Ранее самым возрастным теннисистом, возглавлявшим рейтинг ATP, был американец Андре Агасси, который занял первую строчку таблицы в 2003 году в возрасте 33 лет.

Швейцарец Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 302 недели. Ему принадлежит множество теннисных рекордов, спортсмена часто называют лучшим теннисистом мира. Он 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Также он является единственным в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира в одиночном разряде. Теннисист завоевал золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд). Всего на счету Федерера 97 титулов.-0-