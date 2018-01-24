Швейцарец Роджер Федерер стал последним полуфиналистом Australian Open

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последним полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису стал его действующий чемпион, второй номер мирового рейтинга Роджер Федерер, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня легендарный швейцарец победил в заключительном четвертьфинале чешского теннисиста Томаша Бердыха (20-й номер рейтинга АТР) - 7:6 (7:1), 6:3. 6:4. Теперь в поединке за выход в финал соперником 36-летнего Роджера Федерера будет 21-летний представитель Республики Корея Чон Хён (58). Роджер Федерер 5 раз выигрывал Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017). Его будущий соперник впервые в карьере пробился в полуфинал турниров серии "Большого шлема", победив в 1/8 финала 6-кратного триумфатора австралийского первенства серба Новака Джоковича.

В другом полуфинале хорват Марин Чилич (6) встретится с британским теннисистом Кайлом Эдмундом (49). Для Чилича это будет второй полуфинал в Мельбурне, Эдмунд еще ни разу не добирался до этой стадии.

У женщин первая ракетка планеты румынка Симона Халеп в 1/2 финала встретится с немкой Ангеликой Кербер (16), второй номер рейтинга WTA Каролин Возняцки из Дании сыграет с бельгийкой Элиз Мартенс (37). Ангелика Кербер выиграла Australian Open в 2016 году, Каролин Возняцки второй раз поспорит за выход в финал, а их соперницы еще ни разу не играли в полуфиналах австралийского первенства.

Полуфинальные матчи одиночных разрядов Australian Open пройдут на кортах "Мельбурн Парка" 25 и 26 января, женский финал состоится 27 января, мужской - 28 января.-0-