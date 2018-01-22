Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Australian Open, белорусы завершили турнир

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала Федерер, занимающий сейчас второе место в мировом рейтинге, переиграл в трех сетах венгерского теннисиста Мартона Фучовича (80-й номер рейтинга АТР) - 6:4, 7:6 (7:3), 6:2.

В матче за выход в полуфинал Australian Open Роджер Федерер встретится с чехом Томашем Бердыхом (20). Кроме того, в 1/4 финала первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль сыграет с хорватом Марином Чиличем (6), третий номер мирового рейтинга болгарин Григор Димитров будет соперничать с британцем Кайлом Эдмундом (49).

В четвертьфинале женского одиночного разряда украинка Элина Свитолина сыграет с бельгийкой Элиз Мертенс, немка Ангелика Кербер встретится с американкой Мэдисон Киз, испанка Карла Суарес-Наварро поспорит с Каролин Возняцки из Дании.

Из белорусских теннисистов последним выступление на кортах "Мельбурн Парка" завершил Андрей Василевский, который вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо проиграл в 1/8 финала парного разряда новозеландцу Маркусу Даниэллу и британцу Доминику Инглоту - 4:6, 3:6.-0-