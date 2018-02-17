Швейцарская фристайлистка Хоффлин завоевала золотую награду ОИ в слоуп-стайле

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская фристайлистка Сара Хоффлин завоевала золотую награду ОИ в слоуп-стайле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьей финальной попытке она заработала сумму 91,20 балла. Серебряную награду завоевала ее подруга по команде Матильда Гремо - 88,00 баллов. Британка Изабель Аткин стала бронзовым призером. В заключительной попытке ей удалось набрать 84,60 балла.

Сегодня у фристайлистов в лыжной акробатике состоится квалификация у мужчин. За право выступить в финале 18 февраля поборются и три белоруса: Станислав Гладченко, Антон Кушнир и Максим Густик.-0-

Матильда Гремо

Изабель Аткин