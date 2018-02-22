Швейцарская горнолыжница Гисин стала олимпийской чемпионкой в комбинации

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская горнолыжница Мишель Гисин стала олимпийской чемпионкой в комбинации (скоростной спуск и слалом), сообщает корреспондент БЕЛТА.
После выступления в скоростном спуске Гисин занимала третью строку протокола. В слаломе ей удалось улучшить свою позицию, и с результатом 2 мин. 20,90 сек. она стала чемпионкой. Второе место заняла американская горнолыжница Микаэла Шиффрин - +0,97 сек. Бронзовую награду завоевала Венди Холденер также из Швейцарии, которая после десятого результата в скоростном спуске отменно справилась со слаломом, показав лучшее время (40,23 сек.) и отстав от победительницы на 1,44 сек.
Для швейцарской команды золотая медаль Гисин стала третьей на Олимпиаде в Пхенчхане.-0-
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