Швейцарская горнолыжница Гисин стала олимпийской чемпионкой в комбинации

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская горнолыжница Мишель Гисин стала олимпийской чемпионкой в комбинации (скоростной спуск и слалом), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мишель Гисин. Фото Синьхуа - БЕЛТА

После выступления в скоростном спуске Гисин занимала третью строку протокола. В слаломе ей удалось улучшить свою позицию, и с результатом 2 мин. 20,90 сек. она стала чемпионкой. Второе место заняла американская горнолыжница Микаэла Шиффрин - +0,97 сек. Бронзовую награду завоевала Венди Холденер также из Швейцарии, которая после десятого результата в скоростном спуске отменно справилась со слаломом, показав лучшее время (40,23 сек.) и отстав от победительницы на 1,44 сек.

Микаэла Шиффрин, Мишель Гисин и Венди Холденер. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Для швейцарской команды золотая медаль Гисин стала третьей на Олимпиаде в Пхенчхане.-0-

Мишель Гисин. Фото Синьхуа - БЕЛТА