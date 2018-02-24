Швейцарские горнолыжники одержали победу в командных соревнованиях на ОИ

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Швейцарские горнолыжники Дениз Фейерабенд, Рамон Ценхойзерн, Венди Хольденер и Даниэль Юль одержали победу в командных соревнованиях на Олимпийских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Командные соревнования по горнолыжному спорту впервые были проведены на зимних Играх.

В финале швейцарцы одержали победу над австрийцами, выиграв три старта из четырех. Норвежские горнолыжники завоевали бронзовые награды.

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В программу соревнований включен параллельный спуск (слалом) двух горнолыжников от каждой команды. Победивший в параллельном спуске спортсмен приносит своей команде одно очко, получившая наибольшее количество очков команда проходит в следующую стадию.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

После победы горнолыжников у команды Швейцарии стало пять золотых наград. Всего в активе швейцарской команды 15 медалей (5-6-4).

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.-0-