Швейцарский сноубордист завоевал золото ОИ в параллельном слаломе

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский сноубордист Невин Гальмарини завоевал золото Олимпийских игр в дисциплине параллельный гигантский слалом, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале швейцарец одержал победу над Ли Сан Хо (Республика Корея). Бронзу завоевал словенец Ян Кошир.

Ли Сан Хо, Невин Гальмарини и Ян Кошир. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Невин Гальмарини. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Для олимпийской команды Швейцарии это уже шестая золотая награда Игр.

Олимпийские игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.-0-