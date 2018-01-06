"Силичи" принимают экстрим-турнир по переносу тяжестей

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском горнолыжном центре "Силичи" (Логойский район) сегодня пройдет первый этап чемпионата Беларуси по силовому экстриму SilichyIceMan 2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Атлеты будут состязаться в поднятии тяжестей, переносе их на различные дистанции. В числе соревновательных дисциплин, например, буксировка квадроциклов на время, жимовая эстафета, перенос колодца и др. Зрелищности турнира добавит то, что люди будут поднимать и переносить тяжелое снаряжение практически в три раза превышающее их собственный вес.

В числе участников соревнований зрители увидят опытных и титулованных спортсменов. Планируется, что свои умения продемонстрируют призеры и участники республиканских и международных турниров по силовому экстриму Сергей Лысенок, Вячеслав Астапенков (Минск), Никита Нижник (все - Минск), Евгений Шавченко (Витебск), Александр Булавко (Новополоцк), Игорь Курильский (Полоцк), Руслан Багиров (Поставы), Виктор Кулик (Клецк), Андрей Булавский, Павел Карпеко (оба - Смолевичи). Главным судьей соревнований будет мастер спорта по тяжелой атлетике, трехкратный чемпион Беларуси по силовому экстриму Сергей Вачинский.

Победителей наградят медалями и призами. В завершение турнира состоится фотосессия атлетов со зрителями.

Старт мероприятия намечен на 14.00. Соревнования проводятся при поддержке Белорусской федерации силового экстрима.-0-