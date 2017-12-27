Силовой прием защитника минского "Динамо" Владимира Денисова вошел в топ-5 недели в КХЛ

Владимир Денисов (слева) перед стартовым вбрасыванием в матче с питерским СКА. Фото официального сайта "армейцев"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовой прием защитника минского "Динамо" Владимира Денисова вошел в топ-5 игровой недели в КХЛ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

В выездном матче 19 декабря против питерского СКА капитан "зубров" провел успешный силовой прием против нападающего Ильи Ковальчука. Поединок в Санкт-Петербурге динамовцы выиграли в серии буллитов - 3:2. Оба клуба встретятся уже 29 декабря на льду "Минск-Арены".

Хоккеисты СКА уже обеспечили себе участие в плей-офф в борьбе за Кубок Гагарина, тогда как "Динамо" ведет упорную борьбу за место в восьмерке сильнейших в турнирной таблице Западной конференции. Белорусская команда занимает десятое место и на девять очков отстает от занимающего восьмую позицию московского "Спартака".-0-