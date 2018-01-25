Симона Халеп и Каролин Возняцки вышли в финал женского Australian Open

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финал женского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису вышли два лидера мирового рейтинга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая ракетка планеты румынка Симона Халеп в полуфинале обыграла немку Ангелику Кербер (16-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 4:6, 9:7.

Второй номер мирового рейтинга датская теннисистка Каролин Возняцки взяла верх над бельгийкой Элиз Мартенс (37) - 6:3, 7:6 (7:2).

В соревнованиях мужчин первый финалист определится сегодня после встречи хорвата Марина Чилича (6) и британца Кайла Эдмунда (49). Второй полуфинал пройдет на корте "Мельбупн Парка" в пятницу, 26 января. В нем соперником второй ракетки мира швейцарца Роджера Федерера будет представитель Республики Корея Чон Хён, занимающий 58-ю позицию в рейтинге АТР.-0-