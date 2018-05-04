Системная работа с резервом позволяет сборной Беларуси показывать результат в батутном спорте - Ковальчук

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Системная работа с резервом позволяет сборной Беларуси по прыжкам на батуте побеждать на международных стартах самого высокого уровня. Об этом заявил сегодня министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время чествования национальной команды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
"Сборная Беларуси по прыжкам на батуте порадовала всех болельщиков результатами на чемпионате Европы в Баку. Благодаря вашим достижениям вид спорта становится все более популярным у нас в стране. Очень приятно, что вслед за взрослой командой подтягивается и юниорский состав. В команде представлены разные регионы нашей страны. Это значит, в сборной налажена системная работа", - отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Он поздравил спортсменов, их наставников с достижениями на континентальном первенстве. По итогам выступления в Баку почетными грамотами, грамотами и благодарностями Министерства спорта и туризма Беларуси награждены атлеты основной команды, юниоры и тренерский состав.
Как сообщалось, на чемпионате Европы в столице Азербайджана наши спортсмены завоевали 13 медалей: 9 золотых и 4 серебряных, что стало лучшим выступление белорусских батутистов на чемпионатах Европы.
В Баку белорусские атлеты также завоевали четыре лицензии для участия во II Европейских играх в Минске и лицензию для участия в юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.-0-
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