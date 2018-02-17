Скардино: нас всех вдохновила золотая медаль Гуськовой

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Эмоциями прошедшей биатлонной гонки с массового старта в олимпийском Пхенчхане с корреспондентом БЕЛТА поделилась Надежда Скардино.
"Сегодня гонка для нас сложилась успешно. Впервые отстреляла чисто на этой Олимпиаде. Увидела, что Дарья Домрачева на заключительном отрезке в числе лидеров покинула стрельбище, это и мне прибавило сил. Если в скорости я уступаю, то удачной стрельбой компенсирую отставание. Все в масс-старте сложилось у нашей команды. Нас всех вдохновила золотая медаль Гуськовой вчера", - отметила Надежда Скардино.
Она также выразила надежду, что в эстафете женской команде удастся побороться за высокие места. "Весь сезон у нас не складывается именно эта гонка, поэтому рассчитываем, что эстафета будет удачной для белорусских биатлонисток в Пхенчхане", - сказала спортсменка.
Белорусская биатлонистка в масс-старте заняла седьмое место, не допустив ни единого промаха на четырех огневых рубежах, а ее подруга по команде Дарья Домрачева стала серебряным призером.-0-
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