Скардино: проблемы со стрельбой возникли из-за погоды

10 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Проблемы со стрельбой во время спринта возникли из-за погоды. Об этом сказала белорусская биатлонистка Надежда Скардино по итогам гонки на Олимпиаде в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналистов после выступления признанного снайпера среди ведущих мировых биатлонисток очень интересовала оценка Надежды выступления на огневых рубежах, где она допустила три промаха и завершила выступление на 36-м месте. "Ход по лыжне был стабильный, а стрельба сегодня зависела от погоды. Ветер здесь очень непредсказуем, вроде и поправки делали, но ветер то чуть заметен, то очень сильный порыв. Причем это может случиться буквально при одном заходе на огневой рубеж. На второй стрельбе уже было сложно психологически в такой ситуации. Вдобавок под конец гонки даже замерзла немного, особенно кисти рук. Гонка получилась сложной, но, главное, надо сделать правильные выводы перед следующими стартами", - рассказала Надежда Скардино.

Белорусская биатлонистка вместе с партнерами по команде Дарьей Домрачевой, Ириной Кривко и Надеждой Писаревой примет участие в гонке преследования, которая пройдет в биатлонном центре "Альпенсия" 12 февраля.-0-